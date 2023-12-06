Инспекторы ДПС Карелии помогли автолюбителю в мороз

Автомобились поблагодарил сотрудников дорожно-патрульной службы Пудожского района.

В одном из пабликов социальной сети опубликовали благодарность полицейским, которые пришли на выручку в дороге, рапссказали в республиканской ГИБДД.

Как сообщает автор поста, в ночь с 5 на 6 декабря он возвращался в Петрозаводск из командировки. Неожиданно около поселка Песчаный автомобиль сломался.

Непредвиденная ситуация произошла около часа ночи на федеральной трассе. Устранить поломку автомобиля самостоятельно не удалось, поэтому водитель рассказал о случившемся, позвонив на номер экстренной службы 112. О проблеме на трассе передали в районное отделение Госавтоинспекции. Там вызвали эвакуатор. Инспекторы ДПС тоже направились к месту поломки автомобиля. Сотрудники Пудожского ГИБДД - капитан полиции Евгений Зорин и старший лейтенант Павел Орлов предложили петрозаводчанам, водителю и пассажиру автомобиля, временно пересесть в патрульный автомобиль, чтобы не замерзнуть, ведь температура воздуха достигла минус 20 градусов, и в тепле скоротать время до приезда эвакуатора. Дорожные полицейские также помогли зарядить телефон.



«Хотела бы выразить огромную благодарность и низкий поклон сотрудникам Пудожского ГИБДД и службе 112, - процитировали в ГИБДД слова автора поста - Спасибо, что не оставили в беде!»

Ранее мы сообщали, что пудожские полицейские спасли от мороза автоледи из Петрозаводска.