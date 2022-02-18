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Инспекторы ДПС поймали в Прионежье пьяного водителя на «Ниве»

Новости. Происшествия
16:00, 20 Февраля 2022
фото: полиция Прионежского района

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В воскресенье, 20 февраля около пяти утра в посёлке Новая Вилга экипаж ДПС отстранил от управления автомобилем "Шевроле Нива" 56-летнего жителя Петрозаводска с признаками опьянения.

Как сообщили в полиции Прионежского района, алкотестер показал наличие алкоголя 1, 04 мг/л в выдыхаемом воздухе. Водитель привлечён к административной ответственности.

Наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусматривает штраф 30 000 рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Вину водителя и назначение установит суд. Автомобиль нарушителя отправлен на штрафстоянку.

Днем ранее на автодороге "Кола" в Прионежском районе инспекторы ГИБДД отстранили от управления и привлекли к административной ответственности водителя "Ваз-21099 – 18-летний житель Суоярви управлял транспортным средством, несмотря на то, что водительского удостоверения никогда не получал. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

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