Инспекторы ДПС помогли водителю на трассе в Карелии подкачать спущенное колесо

Сотрудники ГИБДД оказали помощь водителю на одной из дорог Петрозаводска. Во время патрулирования они заметили автомобиль, который продолжал движение на спущенном колесе, что могло привести к ДТП.
Инспекторы остановили транспортное средство, предупредили водителя об опасности и с помощью служебного компрессора помогли ему устранить неисправность. Благодаря своевременной помощи инцидент обошелся без последствий.
В Госавтоинспекции напоминают, что движение на повреждённой шине опасно и может привести к потере управления.
Ранее мы сообщали, что карельская ГИБДД усилит контроль на дорогах в период новогодних праздников.