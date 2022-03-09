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Инспекторы ДПС спасли на пустынной дороге в Карелии водителя большегруза

Новости. Общество
09:22, 16 Марта 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Петрозаводчанин поблагодарил автоинспекторов Пудожского района, трижды за зиму выручавших его на дороге, сообщили в ГИБДД Карелии.

В начале марта автоцистерна, за рулем которой сидел петрозаводчанин, увязла в рыхлом снегу на одной из дорог Пудожского района Карелии. Самостоятельно большегруз выехать не мог. Надвигалась ночь, и не самый оживленный участок дороги мог надолго стать неуютным пристанищем для жителя карельской столицы.

Рядом с местом событий оказался экипаж ДПС Пудожского района в составе лейтенанта Сергея Шеина и прапорщика Игоря Лукина. Полицейские быстро сориентировались в ситуации — ранее они заметили трактор, который очищал дорогу от снега, потому обратились к его водителю с просьбой проявить дорожную взаимовыручку. Пока автоцистерну вытаскивали из западни, инспекторы контролировали ситуацию. В итоге все завершилось благополучно.

Водитель большегруза впоследствии поделился в сети впечатлениями от неожиданностей на трассе. Он рассказал, что за зиму в Пудожском районе его трижды спасали экипажи ДПС, причем, разные составы. Автор публикации отметил готовность инспекторов прийти на помощь: «Большое вам человеческое спасибо, я таких экипажей ДПС за всю свою шоферскую жизнь не встречал!».

Как выяснилось, в декабре его автомобиль из-за сильного гололеда не мог подняться на подъеме. Тогда инспекторы оперативно прибыли на место и перекрыли движение транспорта, позволив большегрузу совершить маневр. В январе во время сильного снегопада водитель снова оказался в безвыходном положении — его автоцистерна увязла в снегу. На выручку пришел экипаж ДПС — автопатрульные остановили проезжавший самосвал, водитель которого не отказал в помощи.

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