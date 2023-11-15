Инспекторы ДПС в Сегежском и Кондопожском районах Карелии помогли автомобилистам в пути

Автомобилисты поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции Карелии за помощь на дорогах.

Жители республики благодарят сотрудников Госавтоинспекции за помощь на дорогах, рассказали в республиканской ГИБДД.



Так, в одном из пабликов Сегежи опубликовали благодарность, адресованную сотрудникам дорожно-патрульной службы. Автор поста рассказал, что вечером ехал по трассе в один из поселков и пробил автомобильное колесо. Пока пытался починить машину, подъехали полицейские и предложили помощь. «В жизни часто случается так, что выше всех материальных благ становится простое, человеческое. Благодарю за помощь, своевременную и такую необходимую… Пусть добро вернется вам здоровьем, благополучием и помощью в нужный час», — привели в сети слова автомобилиста.

А сотрудники Госавтоинспекции Кондопожского района пришли на выручку водителю, в машине которого сломались стеклоочистители. На дороге была плохая видимость, и полицейские сопроводили мужчину от поселка Гирвас до Янишполя. «Хочется выразить благодарность, — говорится в письме. — Большое человеческое спасибо».

На фото: сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Кондопожскому району