Инспекторы ГИБДД Карелии изъяли автомобиль у пьяного водителя джипа

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В Прионежском районе автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя, находящегося в состоянии опьянения, сообщает УГИБДД Карелии.
"Водителю, 39-летнему петрозаводчанину, в соответствии со ст. 12.8.1 КоАП РФ предстоит понести наказание - лишение права управления ТС и штраф в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Всего за минувшую неделю инспекторы пресекли 38 нарушений нетрезвыми водителями.
Среди нарушителей четыре водителя стали фигурантами уголовного дела за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения.
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