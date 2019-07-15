Инспекторы ГИБДД Карелии изъяли автомобиль у пьяного водителя джипа

В Прионежском районе автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя, находящегося в состоянии опьянения, сообщает УГИБДД Карелии.

"Водителю, 39-летнему петрозаводчанину, в соответствии со ст. 12.8.1 КоАП РФ предстоит понести наказание - лишение права управления ТС и штраф в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.



фото: УГИБДД по Карелии

Всего за минувшую неделю инспекторы пресекли 38 нарушений нетрезвыми водителями.

Среди нарушителей четыре водителя стали фигурантами уголовного дела за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения.