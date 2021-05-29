Инспекторы ГИБДД отстранили от управления двух пьяных водителей в районах Карелии

Водители-нарушители в состоянии алкогольного опьянения остановлены в Пряжинском и Медвежьегорском районах, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 29 мая, около 19.00 в Пряжинском районе на 469 км федеральной автодороге "Сортавала" инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилем 63-летнего водителя, который имел признаки алкогольного опьянения.

В воскресенье, 30 мая, в 00.10 в поселке Ламбас-ручей Медвежьегорского района был отстранен от управления автомобилем Nissan 40-летний водитель, который также имел признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование нарушителей с помощью алкотестера подтвердило предположения инспекторов - оба водители пьяны.

В отношении нарушителей составлены административные материалы, за что водителям грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.