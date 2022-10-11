Инспекторы ГИБДД Петрозаводска проверят, кто из водителей сел за руль после застолья

В Петрозаводске пройдут профилактические мероприятия «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции города.

Нетрезвые водители являются главной опасностью на дороге, создавая угрозу не только для себя, но и для других участников дорожного движения. Находя множество отговорок и причин сесть за руль после застолья, автолюбители забывают о главном — алкоголь притупляет реакцию и не позволяет контролировать процесс управления автомобилем.

В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, 25 октября в Петрозаводске пройдут профилактические мероприятия «Контроль трезвости».

В ГИБДД привели статистику, что за 9 месяцев в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления 727 водителей с признаками опьянения.

За этот же период с участием водителей данной категории было зарегистрировано 63 происшествия; в 8 дорожных авариях 12 человек получили травмы, погиб один пешеход.

«О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44», — говорится в сообщении ведомства.