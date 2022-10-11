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Инспекторы ГИБДД Петрозаводска целый час оберегали водителей города от опасного обгона (ФОТО)

Новости. Общество
09:05, 05 Декабря 2022
фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

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В Петрозаводске прошло профилактическое мероприятие «Не обгоняй».

В Петрозаводске 2 декабря на Шуйском шоссе, недалеко от ж/д переезда, сотрудники ГИБДД города провели профилактическое мероприятие «Не обгоняй», в котором также принял участие журналист «Столицы на Онего».

Мероприятие продлилось час, за это время никто из водителей не нарушил правила обгона, так как все участники дорожного движения, моргая фарами, предупреждали друг друга о том, что на дороге дежурят сотрудники ГИБДД.

Несмотря на это, сказать, что мероприятие провалилось, нельзя, так как целый час инспекторы ДПС оберегали водителей от опасного обгона, вынуждая своим присутствием соблюдать Правила дорожного движения. Возможно, таким образом кому-то сохранили здоровье, а кому и жизнь.

В ходе мероприятия автоинспекторы останавливали водителей для проверки документов, а сотрудники отдела пропаганды ГИБДД Петрозаводска напоминали автомобилистам о неукоснительном соблюдении ПДД, последствиях нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения.

По словам инспекторов, обгон — один из самых опасных маневров на дороге, который может привести не только к штрафу, но и к серьезным последствиям.

Конечно, на трассе, где скорость выше и расстояния позволяют разогнаться, обгоны происходят чаще, чем в городе, но и в Петрозаводске они случаются.

По статистике ведомства, не все обгоны завершились удачно.

Так, за 10 месяцев на дорогах Карелии по причине нарушения правил обгона произошло 48 ДТП, в которых 5 человек погибли и 69 получили травмы. В Петрозаводске также из-за нарушений правил обгона произошло 6 ДТП, где один человек погиб и 7 пострадали.

В ГИБДД напомнили, что за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что под Петрозаводском при столкновении Камаза и иномарки погиб врач Республиканской больницы, который спас не одну сотню жизней. По информации ГИБДД Карелии, в Пряжинском районе он пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся в грузовиком. Удар был смертельным.

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