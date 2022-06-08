Инспекторы ГИБДД Петрозаводска за нарушения начали изымать самокаты и наказывать их водителей

Водителей электро-самокатов в Петрозаводске в этом году стали привлекать к административной ответственности в тех случаях, когда их транспорт и поведение на дороге не отвечает определенным требованиям.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города старший инспектор ГИБДД Петрозаводска Александр Теплов.

По его словам, электро-самокаты с номинальной мощностью менее 250 Вт не относятся к категории транспортных средств, поэтому их водители должны подчиняться правилам для пешеходов. Им разрешено ездить только по тротуарам и запрещается передвигаться по проезжей части. В противном случае водителя наказывают как пешехода, нарушившего требования ПДД.

Для более мощных электро-самокатов действуют правила, которые применяются к мопедам и скутерам. Их водители обязаны передвигаться только по проезжей части, иметь удостоверения соответствующей категории и шлем. За нарушение этих правил в июне в Петрозаводске было составлено 5 административных протоколов.

Вместе с тем, по словам Теплова, инспекторы не всегда могут определить мощность электро-самокатов.

«В случае каких-то сомнений эти электро-самокаты изымаются и назначаются экспертизы. Эксперт дает заключение, какая мощность электро-самоката, и в дальнейшем происходит квалификация правонарушения», — сообщил представитель ГИБДД.

Он также пояснил, что водители электро-самокатов с номинальной мощностью более 250 Вт обязаны подчиняться всем правилам дорожного движения, которые действуют в отношении мопедов и скутеров. Например, если водитель будут задержан в состоянии алкогольного опьянения, он лишится прав.

Кроме того, меры административной ответственности предусмотрены для предпринимателей, которые занимаются прокатом электро-самокатов. Если они сдают самокат мощностью более 250 Вт в прокат человеку без водительских прав с соответствующей категорией, то это квалифицируется как административное правонарушение.