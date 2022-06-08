890x80
Реклама
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Почему важно вкладывать в маркетинг сейчас?
27.06.2022 16:34
Дерматолог рассказала об опасных для кожи последствиях жары
Сегодня 00:10

Инспекторы ГИБДД Петрозаводска за нарушения начали изымать самокаты и наказывать их водителей

Новости. Общество
11:37, 04 Июля 2022
фото: © ГИБДД Красноярска

Новости партнеров

Водителей электро-самокатов в Петрозаводске в этом году стали привлекать к административной ответственности в тех случаях, когда их транспорт и поведение на дороге не отвечает определенным требованиям.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города старший инспектор ГИБДД Петрозаводска Александр Теплов.

По его словам, электро-самокаты с номинальной мощностью менее 250 Вт не относятся к категории транспортных средств, поэтому их водители должны подчиняться правилам для пешеходов. Им разрешено ездить только по тротуарам и запрещается передвигаться по проезжей части. В противном случае водителя наказывают как пешехода, нарушившего требования ПДД.

Для более мощных электро-самокатов действуют правила, которые применяются к мопедам и скутерам. Их водители обязаны передвигаться только по проезжей части, иметь удостоверения соответствующей категории и шлем. За нарушение этих правил в июне в Петрозаводске было составлено 5 административных протоколов.

Вместе с тем, по словам Теплова, инспекторы не всегда могут определить мощность электро-самокатов.

«В случае каких-то сомнений эти электро-самокаты изымаются и назначаются экспертизы. Эксперт дает заключение, какая мощность электро-самоката, и в дальнейшем происходит квалификация правонарушения», — сообщил представитель ГИБДД.

Он также пояснил, что водители электро-самокатов с номинальной мощностью более 250 Вт обязаны подчиняться всем правилам дорожного движения, которые действуют в отношении мопедов и скутеров. Например, если водитель будут задержан в состоянии алкогольного опьянения, он лишится прав.

Кроме того, меры административной ответственности предусмотрены для предпринимателей, которые занимаются прокатом электро-самокатов. Если они сдают самокат мощностью более 250 Вт в прокат человеку без водительских прав с соответствующей категорией, то это квалифицируется как административное правонарушение.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.07.2022, 09:05
Стало известно, когда в Карелии закончится 32-градусная жара
01.07.2022, 09:10
Город в Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха в июле
28.06.2022, 12:46
«Пусть служат»: выпускников Педколледжа Петрозаводска забирают в армию, не дав получить дипломы
28.06.2022, 13:59
Молодой помощник районного прокурора Карелии совершил самоубийство
27.06.2022, 09:48
Жители Петрозаводска осаждают пляж в окрестностях города (ВИДЕО)
27.06.2022, 11:07
Воинские подразделения «Онего» и «Ладога» сформируют в Карелии для отправки на Украину

Чтиво

30.06.2022 09:16
Уроки выживания
«Иногда нужно почувствовать боль, чтобы почувствовать жизнь»
В рубрике «Уроки выживания» мы рассказываем о том, как пережить время нестабильности.
Жить в кайф!
27.06.2022 15:19
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.