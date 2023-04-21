Инспекторы ГИБДД поймали семерых нарушителей в Петрозаводске за выходные

В минувшие выходные семь водителей были отстранены от управления автомобилем, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

За выходные дни в карельской столице дорожные полицейские отстранили от управления 7 водителей. Четверо управляли машиной в пьяном состоянии, трое ездили без прав.

В отношении нарушителей были составлены административные материалы, автомобили отправлены на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции напомнили, что за вождение в пьяном виде, а также за отказ проходить медицинское освидетельствование водителям грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение – лишение свободы до двух лет.

За вождение без прав предусмотрен штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.



Госавтоинспекция Петрозаводска призывает горожан сообщать о нетрезвых водителях по номерам телефонов дежурной группы: 715-900, 78-44-44.