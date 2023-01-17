Инспекторы ГИБДД за выходные поймали 10 нетрезвых водителей

Сотрудники ДПС в Петрозаводске в выходные дни отстранили от управления 10 водителей с признаками опьянения.
Об этом сообщили в ГИБДД города.
В отношении нарушителей составлены административные материалы, автомобили перемещены на специализированную стоянку.
Госавтоинспекция Петрозаводска призывает горожан не оставаться равнодушными и сообщать о нетрезвых водителях. Телефон дежурной группы 715-900, 78-44-44.
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