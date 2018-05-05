Инспекторы начали ловить пьяных водителей на дорогах Карелии

В текущие выходные дни инспекторы ГИБДД Карелии проверят водителей на трезвость, сообщает ведомство.

"На этой неделе по вине нетрезвого водителя в ДТП пострадали два человека – сам водитель и его пассажир. С начала недели, включая праздничные дни, автоинспекторы отстранили от управления транспортом 55 нетрезвых водителей, семь из которых сели пьяными за руль автомобиля повторно", - отмечается в сообщении.

ГИБДД призывает граждан сообщать о фактах управления автотранспортом пьяными водителями в дежурную часть полиции или с мобильного телефона на короткий номер 102.