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Инспекторы Петрозаводска поймали около 600 водителей без прав в 2021 году

Новости. Происшествия
12:17, 07 Января 2022
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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ГИБДД столицы Карелии сообщило о масштабах выявления автомобилистов, которые сели за руль без прав.

В минувшем году в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления почти 600 водителей, не имеющих права управления. Об этом информирует Госавтоинспекция столицы Карелии.

Водителю, севшему за руль без прав или не имеющему соответствующий категории, грозит штраф в размере от 5000 до 15000 рублей, а также задержание транспортного средства и перемещение его на специализированную стоянку.

В нынешнем году на улице Попова в Петрозаводске был задержан автомобиль очередного водителя без прав.

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