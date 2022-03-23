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Инспекторы Прионежья просят водителей Карелии быть осторожными на трассах

Новости. Общество
14:28, 24 Марта 2022
фото: ПОЛИЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА / ВК

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Госавтоинспекция Прионежского района сообщает об ухудшении погодных условий, в результате чего поездки станут опаснее.

Госавтоинспекция Прионежского района рекомендует водителям
выбирать скорость и дистанцию, которые обеспечат полный контроль за движением автомобиля. Рекомендации связаны с предстоящим ухудшением погоды. Об этом информирует паблик полиции Прионежского района.

«Мокрый снег, сильный ветер и снижение температуры. Такая погода ожидает нас в ближайшие выходные. Водители должны быть особенно аккуратны. В условиях переменчивой погоды изменяются и дорожные условия», — говорится в сообщении.

«При плюсовой температуре днем снег на дорогах тает, а ночью столбик термометра опускается, превращая подтаявший снег в гололедицу, рекомендуем водителям учитывать и это при выборе скорости. При ярком, слепящем солнце также снижайте скорость и будьте предельно внимательными, особенно перед пешеходными переходами», — заявили инспекторы Прионежья.

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