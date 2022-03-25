Инспекторы просят водителей отказаться от поездок на север Карелии из-за опасной обстановки

В Госавтоинспекции Карелии обратились к автомобилистам с просьбой отказаться от опасных поездок в сторону севера.
ГИБДД просит водителей отложить поездки на север Карелии из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает паблик Госавтоинспекции Карелии.
«Рекомендуем автомобилистам на время отказаться от поездок в северные районы республики», — гласит текст обращения.
Также инспекторы предлагают водителям не рисковать за рулем и соблюдать осторожность.
«Госавтоинспекция призывает водителей исключить резкие маневры, соблюдать дистанцию и боковой интервал между машинами, придерживаться безопасной скорости, которая позволит контролировать дорожную ситуацию», — сообщили в ГИБДД.
Напомним, в настоящее время из-за плохих погодных условий перекрыто движение по трем участкам трассы «Кола».
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