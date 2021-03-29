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Инспекторы проверят дачные кооперативы в Карелии и оштрафуют всех, кто не платит за мусор

Новости. Общество
15:28, 30 Марта 2021
фото: Анатолий Жданов/ ТАСС
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Массовые рейды инспекторов ГКУ РК "Карелприрода" начнутся в мае по дачным кооперативам Карелии – будут проверять, есть ли у них договоры на вывоз мусора с ООО "Автоспецтранс".

Об этом сообщила пресс-служба регионального оператора.

"На сегодняшний день из более 500 СНТ и ДНТ Карелии лишь пятая часть имеет договор с ООО "Автоспецтранс", остальные являются нарушителями действующего законодательства в сфере обращения с отходами. В отношении таких необязательных юрлиц предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ. Штраф по данной статье может составлять от 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

"Автоспецтранс" ссылается на судебную практику по рассмотрению исков к дачным кооперативам.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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