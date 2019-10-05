Инспекторы в Петрозаводске выйдут на поиск пьяных водителей

В столице Карелии пройдут профилактические мероприятия "Контроль трезвости".

Как сообщают в ГИБДД Петрозаводска, мероприятия намечены на 5 и 7 октября.

Основной целью мероприятия является пресечение нарушений водителями, управляющими транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

"Госавтоинспекция Петрозаводска призывает автолюбителей быть сознательными и не преступать закон, в случае употребления алкоголя воспользоваться услугами службы такси", - заявили в ГИБДД.

Инспекторы предлагают сообщать им о случаях, когда за руль сел нетрезвый водитель.