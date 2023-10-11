Инспекция труда восстановила права работников в Петрозаводске и Костомукше

Инспекторы побеседовали с троими работодателями, после чего они провели специальную оценку условий труда рабочих мест своих сотрудников.

Государственная инспекция труда Карелии добилась восстановления прав работников на безопасные условия труда на рабочем месте. Об этом рассказали в инспекции труда республики.

Инспекторы провели профилактические мероприятия с троими работодателями, которые занимались хозяйственной деятельностью в Петрозаводске и Костомукше.

В результате работодатели провели специальную оценку условий труда на рабочих местах своих работников.