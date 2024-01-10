Инспекция труда добилась выплаты 750 тысяч рублей уволенному работнику в Карелии

Уволенный работник получил все причитающиеся при увольнении денежные выплаты.

Госинспекция труда Карелии восстановила права работника — ему выплатили все причитающиеся при увольнении деньги, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, инспекторы выяснили, что в Беломорске общество с ограниченной ответственностью, занимающееся предпринимательской деятельностью, не выплатило работнику причитающиеся при увольнении деньги.

После вмешательства Госинспекции труда организация в Беломорске выплатила работнику компенсацию за неиспользованный отпуск и компенсацию за нарушение сроков выплаты заработной платы. Сумма составила 750 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.