Инспекция труда Карелии добилась выплаты зарплаты рабочему 750 тысяч рублей

Рабочему камнеобрабатывающего предприятия Карелии выплатили зарплату больше чем за полгода только после вмешательства госинспекции труда.

Государственная инспекция труда Карелии восстановила права работника на своевременную выплату заработной платы.

Инспекторы выяснили, что работнику камнеобрабатывающего предприятия Беломорска не платили зарплату больше шести месяцев.

После вмешательства госинспекции труда работодатель выплатил работнику задержанную за полгода зарплату в размере 750 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.