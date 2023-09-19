Инспекция труда Карелии помогла экскаваторщику получить деньги за дополнительную работу

Инспекторы побеседовали с руководством фирмы, после чего машинист экскаватора получил причитающиеся ему деньги.

В результате профилактических мероприятий с фирмой-подрядчиком в Петрозаводске работодатель оплатил машинисту экскаватора два часа сверхурочной работы, рассказали в государственной инспекции труда республики.



Кроме того, после беседы с руководством другой частной фирмы в Петрозаводске работодатель отменил приказ о дисциплинарной ответственности в виде увольнения одному из работников.



Также руководство компании изменило формулировку записи в трудовой книжке.



