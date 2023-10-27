Инспекция труда Карелии установила причины несчастного случая с работником, которого укусил шершень

Инспекция труда Карелии завершила расследование несчастного случая, который произошел с электромонтером ООО «Телекомстрой».
Государственная инспекция труда в Республике Карелия завершила расследование тяжелого несчастного случая, который произошел с электромонтером-линейщиком по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети ООО «Телекомстрой».
Работника фирмы укусил предположительно шершень, когда электромонтер выполнял работы на улице, в траншее, на производственной площадке в поселке Калевала.
После укуса насекомого мужчина потерял сознание. Несчастный случай квалифицировали как тяжелый.
Инспекция труда установила, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, а также допуск сотрудника ООО «Телекомстрой» к работе не по специальности.
Ранее мы писали о том, шершень отправил на больничный работника фирмы в Петрозаводске.
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