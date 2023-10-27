Инспекция труда Карелии установила причины несчастного случая с работником, которого укусил шершень

Работника фирмы укусил предположительно шершень, когда электромонтер выполнял работы на улице, в траншее, на производственной площадке в поселке Калевала.

После укуса насекомого мужчина потерял сознание. Несчастный случай квалифицировали как тяжелый.

Инспекция труда установила, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, а также допуск сотрудника ООО «Телекомстрой» к работе не по специальности.

Ранее мы писали о том, шершень отправил на больничный работника фирмы в Петрозаводске.