Инспекция труда Карелии выяснила причины тяжелых травм матроса теплохода «Сормово 3»

Инспекторы завершил расследование несчастного случая с матросом теплохода «Сормово 3».

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование несчастного случая с матросом общества с ограниченной ответственностью «ОСС» на теплоходе «Сормово 3», когда судно находилось на ремонте на верфи "Гидродинамик" в Тузле (Турция).

Как рассказали в госинспекции, несчастный случай произошел с работником, когда он пытался подняться на 2 ярус кровати в каюте, но не удержался и упал, получив тяжелые травмы.

Инспекторы установили, что работодатель допустил моряка к работе, не проведя первичный инструктаж на рабочем месте и обязательный предварительный медицинский осмотр.

По сообщению госинспекции Карелии, причинами несчастного случая стали внезапное ухудшение состояния здоровья матроса, а также нарушение работодателем требований охраны труда.