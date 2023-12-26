Инспекция труда разобралась в причинах гибели сотрудника «Кареллесхоза»

Инспекторы завершили расследование несчастного случая со смертельным исходом.
Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование несчастного случая, во время которого погибла мастер питомника «Кареллесхоза».
Женщина погибла по дороге на работу во время ДТП. По мнению инспекторов, основная причина смерти - нарушение правил дорожного движения пострадавшим работником, рассказали в надзорном ведомстве.
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