Инспекция труда выяснила, почему слесаря убило глушителем тепловоза в локомотивного депо Суоярви

Госинспекция труда завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом в локомотивном депо Суоярви.

Госинспекция труда Карелии завершила расследование несчастного случая, который произошел со слесарем по ремонту подвижного состава 5 разряда, сообщили в надзорном ведомстве.

Так, 30 октября текущего года работник стал демонтировать глушитель тепловоза в локомотивного депо Суоярви. Во время работы он закрепил крюк кран-балки за непредназначенный для этого элемент в центре глушителя, а также не применил предназначенное для этого съемное грузозахватное приспособление, в результате чего глушитель упал на слесаря.

Комиссия по расследованию несчастного случая пришла к выводу о том, что причинами несчастного случая является неудовлетворительная организация производства работ, в том числе допуск работника к работам с повышенной опасностью, которому не был оформлен и выдан наряд-допуск на производство работ по демонтажу глушителя тепловоза.

Кроме того, погибший работник выполнял работы по демонтажу глушителя тепловоза с нарушением технологического процесса и без применения безопасных приемов труда, отметили в Госинспекции труда Карелии.

Напомним, ранее сообщалось, что инспекция труда начала расследование несчастного случая со смертельным исходом, который произошел с работником локомотивного депо.