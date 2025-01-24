Инспекция труда выяснила, почему внезапно умер дорожный рабочий, ремонтировавший мост на севере Карелии

Госинспекция труда Карелия завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом.

Госинспекция труда Карелии завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Несчастный случай произошел 10 декабря прошлого года с работником компании, занимающейся строительством мостов и тоннелей: на рабочем месте умер дорожный рабочий.

Так, на объекте строительства «Ремонт моста через реку Чирко-Кемь» автодороги «Кола — Тикша — Ледмозеро — Костомукша граница с Финляндской республикой» работники строительной компании обнаружили у бытовки тело дорожного рабочего 3 разряда без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть сотрудника.

Согласно медицинскому заключению смерть наступила в связи с общим заболеванием.

Как уточнили в инспекции труда, дорожный рабочий умер по причине внезапного ухудшения состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что Госинспекция труда приступила к расследованию смертельного несчастного случая с дорожным рабочим.