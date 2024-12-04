Институт цвета Pantone определил цвет 2025 года

Цветом будущего года станет цвет, состоящий из утонченной элегантности и чувственного богатства.

Цвет 2025 года — Mocha Mousse. Pantone определил цвет 2025 года. Это цвет, «подкрепленный стремлением к удовольствиям», сообщает РБК Life.

Классический оттенок Mocha Mousse описывается как утонченный и пышный, но одновременно непритязательный. «Он расширяет наше восприятие коричневых цветов, представляя их спектр от скромных и земных до амбициозных и роскошных», — говорит Леатрис Айсман, исполнительный директор Pantone. Этот цвет состоит из утонченной элегантности и чувственного богатства.

В сфере моды и аксессуаров Mocha Mousse становится синонимом элегантности и практичности. Этот оттенок акцентирует индивидуальность, подчеркивая стиль и уверенность в себе. Он легко сочетается с другими цветами, будь то насыщенные осенние палитры или нежные пастельные тона.

Институт цвета Pantone каждый год называет главный оттенок. Мир моды, дизайна и искусства с нетерпением ожидает объявления цвета года от компании Pantone, создавать который — не просто задача, а своего рода искусство. Этот процесс начинается с тщательного изучения мировых тенденций в самых разнообразных областях: от модных показов и кинематографа до технологий и социальной жизни.

Pantone стремится не только предугадать модные предпочтения общества, но и вдохновить людей на использование цвета как средства для самовыражения и коммуникации, отмечает источник.

Напомним, в прошлом году, Pantone объявил главным цветом Peach Fuzz — персиковый.