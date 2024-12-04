здоровье работа экология
реклама на сайте
Подземный паркинг будет доступен жильцам жилого дома «Аристократ» в центре Петрозаводска
04.12.2024 16:36
Вызов принят: 34-летнюю петрозаводчанку преобразили стилисты программы «Модный приговор»
05.12.2024 23:26

Институт цвета Pantone определил цвет 2025 года

Новости. Общество
14:00, 06 Декабря 2024
фото: © gabriel / Adobe Stock

Новости партнеров

Цветом будущего года станет цвет, состоящий из утонченной элегантности и чувственного богатства.

Цвет 2025 года — Mocha Mousse. Pantone определил цвет 2025 года. Это цвет, «подкрепленный стремлением к удовольствиям», сообщает РБК Life.

Классический оттенок Mocha Mousse описывается как утонченный и пышный, но одновременно непритязательный. «Он расширяет наше восприятие коричневых цветов, представляя их спектр от скромных и земных до амбициозных и роскошных», — говорит Леатрис Айсман, исполнительный директор Pantone. Этот цвет состоит из утонченной элегантности и чувственного богатства.

В сфере моды и аксессуаров Mocha Mousse становится синонимом элегантности и практичности. Этот оттенок акцентирует индивидуальность, подчеркивая стиль и уверенность в себе. Он легко сочетается с другими цветами, будь то насыщенные осенние палитры или нежные пастельные тона.

Институт цвета Pantone каждый год называет главный оттенок. Мир моды, дизайна и искусства с нетерпением ожидает объявления цвета года от компании Pantone, создавать который — не просто задача, а своего рода искусство. Этот процесс начинается с тщательного изучения мировых тенденций в самых разнообразных областях: от модных показов и кинематографа до технологий и социальной жизни.

Pantone стремится не только предугадать модные предпочтения общества, но и вдохновить людей на использование цвета как средства для самовыражения и коммуникации, отмечает источник.

Напомним, в прошлом году, Pantone объявил главным цветом Peach Fuzz — персиковый.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.12.2024, 00:10
Россиянам рассказали, к чему приводит привычка разговаривать с самим собой
30.11.2024, 20:30
В России изменились правила брони от мобилизации
30.11.2024, 12:00
Фотограф запечатлел всемирно известный остров в Карелии
01.12.2024, 11:14
Viber слёг в ряде регионов России
05.12.2024, 20:30
Сильно подорожавший продукт в Россию начнут поставлять из-за рубежа
03.12.2024, 10:40
Резкое похолодание до -17°С ожидается в Карелии

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.