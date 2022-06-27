Инструкторы автошкол Петрозаводска нарушают ПДД на учебном маршруте (ВИДЕО)

Автошколы Петрозаводска обучают вождению в жилой зоне, что является нарушением Правил дорожного движения.

Об этом сообщает сайт dtpptz.ru, опубликовавший записи с камер уличного видеонаблюдения. На кадрах видны учебные автомобили, которые проезжают по территории жилой зоны.

Издание опубликовало диалог с инструктором, находившимся в одном из автомобилей.

«Спрашиваю инструктора, почему в „Жилой зоне“ осуществляется учебная езда, ведь это запрещено ПДД. В ответ — непонимание. Обращаю внимание инструктора на знаки „Жилая зона — Конец жилой зоны“ (5.21 и 5.22). Он отвечает, что ведь знаков запрещающих движение нет. Объясняю ему еще раз, что в Жилой зоне, обозначенной вышеупомянутыми знаками, учебная езда запрещена. Инструктор отвечает, что здесь у них проходит учебный маршрут… Судя по полной версии видео, оба инструктора учебных автомобилей о запрете сквозного движения в Жилой зоне не слышали», — пишет dtpptz.ru.