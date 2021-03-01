Инструкторы лагеря "Сямозеро", где погибли 14 детей, в суде вину не признают

В горсуде Петрозаводска состоялось очередное судебное заседание, где вновь рассматривают дело инструкторов лагеря "Сямозеро", в котором погибли 14 детей.

Как сообщил "Столице на Онего" адвокат Дмитрий Маслов, защищающий Валерия Круподерщикова, в минувший понедельник, 1 марта, в Петрозаводском городском суде судья Елена Голяева продолжила рассмотрение дела инструкторов ООО "Парк-Отель "Сямозеро", где во время шторма утонули 14 детей.

"Вчера сторона обвинения представляла свои доказательства, читали показания свидетелей, изучали письменные материалы, пока свидетей в суд не приглашали", - сказал Дмитрий Маслов.

По его мнению, повторное рассмотрение дела инструкторов может продлиться до лета.

"Валерий Круподерщиков и Павел Ильин вину не признают, там ее не в чем признавать", - сообщил адвокат.

Напомним, на скамье подсудимых молодые инструкторы – Валерий Круподерщиков и Павел Ильин. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц).

Круподерщикова защищает адвокат Дмитрий Маслов, Ильина – Иван Варфоломеев.

Первый приговор Петрозаводского горсуда инструкторы лагеря выслушали 18 марта 2019 года. Бывший инструктор Павел Ильин был оправдан. А Валерий Круподерщиков был признан виновным в оставлении людей в опасности и приговорен к 8 месяцам лишения свободы, но фигурант был освобожден от наказания за истечением срока давности.

Павел Ильин и Валерий Круподерщиков обвинялись в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Инструкторы координировали действия подростков в лагере на озере Сямозеро.

В суде представители гособвинения просили признать виновными всех фигурантов. Сотрудники прокуратуры Карелии просили назначить Ильину - 4 года колонии общего режима; Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Однако затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора – Коваленко и Котович. Дело на данный момент находится в стадии рассмотрения. Обвиняемые сказали последнее слово и ждут решения суда.