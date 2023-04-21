Инструкция: как пенсионеру получить компенсацию за проезд к месту отдыха

Материальная помощь пенсионерам России полагается раз в два года.

Неработающие пенсионеры из Карелии могут раз в два года получить в Социальном фонде компенсацию на проезд к месту отдыха.



При этом человек обязательно должен получать страховую пенсию по старости или инвалидности и не работать на день поездки и дату обращения за компенсацией.



Как показывает практика, многие пожилые люди знают о своих правах и пользуются ими.



За пять месяцев этого года за компенсацией обратились 3 615 человек. Как получить деньги за поездку, разбирался проект «Жизнь и кошелек».