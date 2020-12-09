Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Силовики поймали юношу с обрезом: он готовил атаку на учебное заведение 3
09.12.2020 19:10
Туристы массово меняют новогодние туры с Санкт-Петербурга на Карелию 15
09.12.2020 15:42
Как будете отмечать Новый год в условиях коронавируса? (ОПРОС) 7
09.12.2020 15:43
Парламент Карелии намерен заказать розы, гвоздики и хризантемы почти на 100 тыс. рублей 9
09.12.2020 16:23
Госдума приняла закон о гарантиях бывшему президенту России 6
09.12.2020 21:05
Коронавирус унес жизни еще трех человек в Карелии 1
Сегодня 09:14
Специалист дал совет, как избежать коротких звонков с неизвестных номеров
09.12.2020 22:00

Инструменты цифрового маркетинга от "Ростелеком" - в помощь предпринимателям Карелии

Новости. Общество
14:29, 10 Декабря 2020
фото: Ростелеком
Загрузка...

"Ростелеком" представляет новые цифровые сервисы для корпоративных клиентов.

Услуги "Лид", "Коллтрекинг" и "Чат" открывают дополнительные возможности для развития бизнеса, позволяя повысить эффективность маркетинговых кампаний и улучшить коммуникацию с клиентами.

Тимофей Абраменко, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком": "Новые решения “Ростелекома”, расширяющие экосистему коммуникационных сервисов, теперь доступны нашим клиентам в регионах Северо-Запада. Это очень актуальные услуги, ведь сегодня для многих сфер бизнеса онлайн-продвижение не просто еще один канал, а единственная возможность полноценной коммуникации со своей аудиторией".

"Коллтрекинг" — это инструмент мониторинга телефонных звонков и анализа эффективности рекламных кампаний, позволяющий связать звонок с конкретным рекламным источником и пользовательской сессией на сайте. С помощью этого решения предприниматели и маркетологи могут отслеживать эффективность объявлений как в интернете, так и в офлайн-каналах (печатные СМИ, радио, телевидение). Таким образом, услуга помогает выявить наиболее успешные источники продвижения, оптимизировать затраты на рекламу и снизить стоимость привлечения клиента.

Услуга "Лид" позволяет разместить на сайте формы взаимодействия с посетителями для оформления заявки, заказа обратного звонка или показа персонального предложения. Генерация лидов работает в соответствии с заранее настроенными сценариями, которые зависят от поведения пользователя: просмотра определенных страниц и разделов сайта, проведенного времени, рекламного источника или ключевого слова. Данный инструмент помогает сформировать повышенный интерес к продукту и облегчает коммуникацию с потенциальным клиентом, позволяя заинтересовать его и активнее вовлечь его в процесс покупки.

"Чат" — дополнительный канал коммуникации с клиентами, которые не хотят или не могут позвонить оператору. Виджет онлайн-консультанта будет сопровождать посетителей на страницах сайта и даст возможность оперативно ответить на все вопросы клиентов, повысить их лояльность и увеличить конверсию продажи.

Уточнить подробности теелком-предложений и оставить заявку на подключение можно по тел. специалистов "Ростелекома" в Карелии: 8 (991) 477-45-32 (с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00). А также на сайте компании или по телефону 8 800 200 30 00.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
08.12.2020, 08:55
Штрафы и запреты для жильцов домов начнут действовать с 1 января
03.12.2020, 14:19
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»