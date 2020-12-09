Инструменты цифрового маркетинга от "Ростелеком" - в помощь предпринимателям Карелии

"Ростелеком" представляет новые цифровые сервисы для корпоративных клиентов.

Услуги "Лид", "Коллтрекинг" и "Чат" открывают дополнительные возможности для развития бизнеса, позволяя повысить эффективность маркетинговых кампаний и улучшить коммуникацию с клиентами.

Тимофей Абраменко, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком": "Новые решения “Ростелекома”, расширяющие экосистему коммуникационных сервисов, теперь доступны нашим клиентам в регионах Северо-Запада. Это очень актуальные услуги, ведь сегодня для многих сфер бизнеса онлайн-продвижение не просто еще один канал, а единственная возможность полноценной коммуникации со своей аудиторией".

"Коллтрекинг" — это инструмент мониторинга телефонных звонков и анализа эффективности рекламных кампаний, позволяющий связать звонок с конкретным рекламным источником и пользовательской сессией на сайте. С помощью этого решения предприниматели и маркетологи могут отслеживать эффективность объявлений как в интернете, так и в офлайн-каналах (печатные СМИ, радио, телевидение). Таким образом, услуга помогает выявить наиболее успешные источники продвижения, оптимизировать затраты на рекламу и снизить стоимость привлечения клиента.

Услуга "Лид" позволяет разместить на сайте формы взаимодействия с посетителями для оформления заявки, заказа обратного звонка или показа персонального предложения. Генерация лидов работает в соответствии с заранее настроенными сценариями, которые зависят от поведения пользователя: просмотра определенных страниц и разделов сайта, проведенного времени, рекламного источника или ключевого слова. Данный инструмент помогает сформировать повышенный интерес к продукту и облегчает коммуникацию с потенциальным клиентом, позволяя заинтересовать его и активнее вовлечь его в процесс покупки.

"Чат" — дополнительный канал коммуникации с клиентами, которые не хотят или не могут позвонить оператору. Виджет онлайн-консультанта будет сопровождать посетителей на страницах сайта и даст возможность оперативно ответить на все вопросы клиентов, повысить их лояльность и увеличить конверсию продажи.

Уточнить подробности теелком-предложений и оставить заявку на подключение можно по тел. специалистов "Ростелекома" в Карелии: 8 (991) 477-45-32 (с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00). А также на сайте компании или по телефону 8 800 200 30 00.

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