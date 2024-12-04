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Интерес к тхэквондо вырос на 40%: глава Карелии объяснил, зачем республике новый центр тхэквондо

Новости. Спорт
10:30, 06 Декабря 2024
фото: © Mats Sommervold / Unsplash

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Новый Центр тхэквондо и обновленный стадион «Спартак» поднимут спортивный уровень республики, по мнению главы Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о масштабных планах по развитию спортивной инфраструктуры региона. В рамках Дней Карелии в Совете Федерации он представил проекты строительства современного Центра тхэквондо и комплексной реконструкции стадиона «Спартак», сообщили в Министерстве образования и спорта Карелии.

Как отметил глава республики, победа Владислава Ларина на Олимпийских играх в Токио вызвала настоящий бум интереса к тхэквондо среди карельской молодежи. Число желающих заниматься этим видом спорта выросло почти на 40%. Но существующие спортивные залы школ не могут удовлетворить такой высокий спрос и обеспечить полноценную подготовку спортсменов.

«В этой связи Правительством Республики Карелия в 2021 году было принято решение комплексно проработать вопрос поддержки развития тхэквондо в Карелии, в том числе построить соответствующий комплекс единоборств», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Параллельно с этим планируется масштабная реконструкция стадиона «Спартак». После обновления он станет современным многофункциональным спортивным комплексом. Как отметили в министерстве, комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал инициативы карельского правительства.

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