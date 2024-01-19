«Интересное было время», — Шандалович рассказал, где работал до армии

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович встретился с гендиректором Медвежьегорской РЭБ.

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович встретился в Пиндушах с гендиректором Медвежьегорской ремонтно-эксплуатационной базы флота Григорием Голицыным. Об этом парламентарий сообщил на своей странице.

По словам гендиректора РЭБ Флота, сейчас в штате предприятия около 90 человек, костяк коллектива составляют местные опытные специалисты. За последние два года отремонтировано 17 судов различного типа, в работе — 9 судов.



«В 2024 году на предприятии планируют привести в порядок систему электроснабжения, которая не модернизировалась с советских времен. В бюджете Карелии РЭБ предусмотрена субсидия в 58,8 млн. рублей», — подчеркнул спикер регионального парламента.



По его словам, медвежьегорская верфь также намерена воспользоваться федеральной льготой по налогу на добавленную стоимость для судоремонтных предприятий и направлять высвобожденные средства на дальнейшую реконструкцию.



Кроме того, председатель республиканского Заксобрания поведал, что в юности он и сам работал на РЭБ в радиоцехе. Это было за несколько месяцев до армии.

«Интересное было время», — вспомнил Элиссан Шандалович.

«Когда судна останавливались на ремонт, в цехе собирались радисты и электромеханики, которые ходили на судне по всему миру, а мы слушали их рассказы», — рассказал парламентарий.