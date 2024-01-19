Реклама на сайте

В жилом доме «Онегин» с видом на Онежское озеро остались в продаже трехкомнатные квартиры
Новое
Сегодня 12:05
Как заработать на усаче
Сегодня 09:00
Специалист раскрыл действенный и простой способ навсегда бросить курить
Сегодня 00:10

«Интересное было время», — Шандалович рассказал, где работал до армии

Новости. Общество
11:55, 19 Января 2024

Новости партнеров

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович встретился с гендиректором Медвежьегорской РЭБ.

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович встретился в Пиндушах с гендиректором Медвежьегорской ремонтно-эксплуатационной базы флота Григорием Голицыным. Об этом парламентарий сообщил на своей странице.

По словам гендиректора РЭБ Флота, сейчас в штате предприятия около 90 человек, костяк коллектива составляют местные опытные специалисты. За последние два года отремонтировано 17 судов различного типа, в работе — 9 судов.

«В 2024 году на предприятии планируют привести в порядок систему электроснабжения, которая не модернизировалась с советских времен. В бюджете Карелии РЭБ предусмотрена субсидия в 58,8 млн. рублей», — подчеркнул спикер регионального парламента.

По его словам, медвежьегорская верфь также намерена воспользоваться федеральной льготой по налогу на добавленную стоимость для судоремонтных предприятий и направлять высвобожденные средства на дальнейшую реконструкцию.

Кроме того, председатель республиканского Заксобрания поведал, что в юности он и сам работал на РЭБ в радиоцехе. Это было за несколько месяцев до армии.

«Интересное было время», — вспомнил Элиссан Шандалович.

«Когда судна останавливались на ремонт, в цехе собирались радисты и электромеханики, которые ходили на судне по всему миру, а мы слушали их рассказы», — рассказал парламентарий.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.01.2024, 13:15
РЖД отменили несколько пассажирских поездов, которые следуют через Петрозаводск
12.01.2024, 07:40
В Финляндии решили закрыть одну из крупнейших школ с преподаванием русского языка
14.01.2024, 12:30
На железных дорогах России появятся удобные пассажирские вагоны класса Т
14.01.2024, 20:30
Покупатели Wildberries стали получать уведомления о замене товара
13.01.2024, 08:40
«Крупнейший каток Европы», расположенный в Карелии, показал фотограф из северной столицы
16.01.2024, 07:00
Город в Карелии стал самым популярным направлением в стране для бронирования апартаментов

Аналитика

Сегодня 09:00
Капитал
Как заработать на усаче
Лесопромышленники Карелии борются с Россельхознадзором из-за насекомого, которое приносит деньги надзорному ведомству.
Суоярви рискует остаться без городского общественного транспорта
16.01.2024 16:46
Главные события: чем запомнился 2023 год
30.12.2023 12:50
Альтернатива газу и углю: турбизнесу предложили переходить на пеллеты
30.12.2023 11:45
Под землю от пробок: ученые оценили проект тоннеля в Петрозаводске
28.12.2023 10:25
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.