Интернет идет в поселки: «Ростелеком» расширил оптическую сеть в четырех районах Карелии

«Ростелеком» расширил волоконно-оптическую сеть связи сразу в четырех районах Республики Карелии.

Благодаря этому еще более 1 000 семей получили возможность подключить высокоскоростной интернет и цифровые сервисы компании.

Услуги «Ростелекома» по оптике стали доступны жителям поселков Волома и Суккозеро Муезерского района, поселка Толвуя Медвежьегорского района и деревни Готнаволок Кондопожского района. Кроме того, в поселке Новая Вилга Прионежского района была значительно увеличена зона охвата уже существовавшей сети.

«“Ростелеком” продолжает развивать оптическую инфраструктуру в Карелии, увеличивая доступность своих услуг и сервисов. В данном случае мы проложили более 24 км линий связи, осуществили монтаж оборудования и провели все необходимые работы. Теперь у жителей еще нескольких небольших населенных пунктов, в том числе значительно отдаленных от Петрозаводска, есть такой же доступ ко всем современным цифровым возможностям, как у тех, кто живет в крупных городах», — отметил директор Карельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Маниев.

Практически во всех случаях при строительстве сети использовалась технология PON (от англ. Passive optical network, пассивная оптическая сеть). Индивидуальный кабель, который заводится непосредственно в квартиру или частный дом, обеспечивает высокое качество передачи сигнала и большую пропускную способность. Абоненты могут выходить в интернет на скорости до 1 Гбит/с (в зависимости от выбранного тарифа), пользоваться видеосервисом Wink, домашним видеонаблюдением, а также другими цифровыми сервисами и решениями.

«Как только мы узнали, что теперь тоже попадаем в радиус оптики “Ростелекома”, сразу же подключили интернет и интерактивное телевидение. Нам нравится: интернет быстрый и выбор каналов устраивает. Раньше дома очень медленно работал Wi-Fi, а сейчас всё “летает”: и фильмы, и мультики для ребенка загружаются моментально. С такой скоростью, конечно, стало гораздо комфортнее», — поделился радостью абонент «Ростелекома» в поселке Новая Вилга Александр Богданов.

Узнать больше об услугах и сервисах «Ростелекома», а также оставить заявку на проверку технической возможности подключения можно на сайте компании.