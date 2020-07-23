Интернет-мошенники оставили молодую жительницу Петрозаводска без телефона и денег

Жительница Петрозаводска лишилась денег при сделке по интернету, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции в Петрозаводске проводят проверку по факту мошенничества. Заявление о преступлении поступило от 26-летней горожанки. Она сообщила, что хотела приобрести дорогостоящий мобильный телефон, но в результате осталась без гаджета и денег.

Выяснилось, что объявление о продаже девушка нашла в интернете – дорогостоящий смартфон продавался за полцены. Она позвонила по указанному номеру, затем получила ссылку для оплаты товара. Перейдя по ней, молодая женщина ввела данные банковской карты, после чего с ее счета были списаны денежные средства в сумме 18,9 тыс. рублей. После перечисления денег связь с продавцом прервалась.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными. Любая удаленная финансовая сделка может представлять потенциальную угрозу потери сбережений. Помните, если товар продается по явно заниженной цене – авторами объявления могут оказаться мошенники.