Покупка снегохода через интернет закончилась для жителя Карелии полным разочарованием

За один день в полицию Петрозаводска поступило несколько обращений от горожан, обманутых мошенниками, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило заявление от 37-летнего жителя Петрозаводска. На интернет-площадке мужчина нашел объявление о продаже снегохода. Чтобы стать его обладателем, ему требовалось произвести предоплату – 20 тысяч рублей. Но техника не поступила, сбережения также никто не вернул.

С интернет-мошенниками столкнулась и 23-летняя петрозаводчанка, желающая купить одежду в сети. По требования продавца девушка перевела 5 тысяч рублей на оплату товара, после чего тот перестал выходить на связь.

В МВД республики напомнили, что требование интернет-магазина перечислить деньги на чей-то персональный счёт, электронный кошелек или номер мобильного телефона – признак мошенничества.