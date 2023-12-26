Интернет-мошенники оставили жительницу Карелии без дров и денег за них

Жительница Медвежьегорска собиралась через интернет купить дрова, но попала на мошенников.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление от местной жительницы, которая стала жертвой интернет-мошенничества.

В отделе полиции женщина рассказала, что в социальной сети она нашла объявление о продаже дров. Она связалась с продавцом и договорилась о покупке.

Потом жительница Медвежьегорского района перечислила на продиктованный номер банковской карты 11 тысяч 600 рублей и стала ждать доставки дров. Однако товар не привезли, деньги не вернули.