Интернет-пользователи высмеяли наряд Ксении Собчак

На ежегодную церемонию награждения международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2018" Ксюша надела длинное полупрозрачное серо-голубое платье и стала посмешищем для интернет-пользователей.

Недавно состоялась ежегодная церемонии награждения международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2018".

Уже седьмой год подряд мероприятие ведет светская львица Ксения Собчак. По случаю торжества Ксюша надела длинное полупрозрачное серо-голубое платье и стала посмешищем для интернет-пользователей, пишет "Узнайвсе".

Когда на ее странице в Инстаграм появилось фото, сделанное на церемонии, подписчики телеведущей высмеяли наряд и посоветовали Собчак сменить стилиста.

"Как будто с помойки вышла", "Божечки..это что ж за жуть жуткая… прямо кикимора из болота......наверно", "Ну опять крестухой тебя вырядили. Заимей уже, наконец, личного визажиста. Опухшее лицо к тому же. Почки проверь. Или щеки наела?", - писали пользователи.

Кстати, поклонники телеведущей заметили, что после родов Собчак обабилась, несмотря на занятия фитнесом, ее формы округлились. Более того, сейчас Ксюша предпочитает носить длинные "бабские" платья с рюшами, кружевами и пышным рукавами.