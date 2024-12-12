Интернет-провайдер Петрозаводска подвергся масштабной атаке

В «Сампо.ру» сообщили о проблемах с интернетом.
Интернет-провайдер из Петрозаводска «Сампо.ру» подвергся масштабной DDoS-атаке, сообщили в официальном паблике около 13.00 сегодня, 13 декабря.
Из-за этого, как объяснили в компании, могут возникать временные трудности с доступом к некоторым ресурсам.
В «Сампо.ру» сообщили о принятых мерах и пообещали держать в курсе ситуации.
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