Интернет-провайдер Петрозаводска подвергся масштабной атаке

В «Сампо.ру» сообщили о проблемах с интернетом.

Интернет-провайдер из Петрозаводска «Сампо.ру» подвергся масштабной DDoS-атаке, сообщили в официальном паблике около 13.00 сегодня, 13 декабря.

Из-за этого, как объяснили в компании, могут возникать временные трудности с доступом к некоторым ресурсам.

В «Сампо.ру» сообщили о принятых мерах и пообещали держать в курсе ситуации.