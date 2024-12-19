В карельском магазине решили создать праздничное настроение

В сети поделились фотографией продавца, который создает новогоднее настроение прямо за кассой.

В паблике «Карелия, Петрозаводск | Вкратце» поделились фотографией необычного продавца из Пятерочки с подписью: «Где-то в Карелии в магазине покупателям создают новогоднее настроение».

Впрочем, как отметили подписчики в комментариях ━ фото «вирусное». Быстрый поиск в интернете показал, что оно публиковалось в различных российских изданиях и в 2020, и в 2023 годах. Хотя настроение правда поднимает.

«Олень в наколках ━ это придает настроение», ━ написала одна подписчица и следом добавила, ━ «ребята, я по-доброму».