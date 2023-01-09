Интернет-возлюбленный выманил деньги у 70-летней жительницы Петрозаводска

Пенсионерка перевела 36 тысяч рублей «иностранцу», с которым переписывалась по интернету.

В полицию обратилась 70-летняя петрозаводчанка с заявлением, что у нее выманили обманом деньги. Сумма ущерба составила 36 тысяч рублей, рассказали в МВД Карелии.

По словам пенсионерки, она через интернет познакомилась с неким иностранцем и поддерживала с ним длительное общение. Мужчина не скрывал, что богат, а в один из дней он сообщил приятельнице, что в качестве презента переслал ей крупную денежную сумму. Чтобы их получить, требовалось оплатить лишь небольшую пошлину. Петрозаводчанка, не задумываясь, перевела деньги на указанный счет, а затем узнала от собеседника, что посылка с деньгами якобы задержана на таможне. Когда в переписку вступили другие люди и стали требовать новые денежные переводы, женщина поняла, что ее обманывают.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверки. Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки аферистов.

Ранее сообщалось, жительница Карелии спасалась от мошенников и осталась без 80 тысяч рублей.