Интровертам рекомендуют посещать Карелию в ноябре

Любителям тишины советуют приезжать в Карелию в преддверии зимы.

В ноябре Карелия становится точкой притяжения интровертов, считают в Центре стратегических разработок.

— Ноябрь в Карелии хорош атмосферой уединения, возможностью увидеть природу в новом свете, низкими по сравнению с летом ценами и отсутствием толп туристов. Это время, когда природа готовится к зиме, и путешественники получают возможность увидеть её холодную красоту: серые скалы, чёрную гладь озёр, зелень хвойных лесов, — пояснили там.

В последний месяц осени эксперты рекомендуют посетить музеи Петрозаводска, прогуляться по набережной Онежского озера, заехать в этнодеревни и попробовать уникальные блюда местной кухни — калитки, уху и копчёного сига.

