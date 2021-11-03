Инвалид из Карелии добился получения нового автомобиля (ВИДЕО)

Житель Карелии с ограниченными возможностями здоровья смог получить ключи от новой машины.

Инвалид 1 группы Олег Дмитриев из Кондопоги получил новый автомобиль. Мужчина с ограниченными возможностями здоровья долго добивался того, чтобы ему выдали ключи от новой машины, но получал отказы. В итоге машина, наконец, была выдана Дмитриеву. Об этом сообщил телеканал «Сампо ТВ 360º».

Сообщается, что прежняя машина из-за старости представляла опасность в момент вождения. А в новом автомобиле, который поступил на замену, предусмотрены необходимые удобства, в частности, ручное управление.

В сюжете говорится, что мужчина передвигается с протезом, однако продолжает работать вахтами и ведет свое хозяйство.