Инвалид в Петрозаводске полгода ходит на костылях до 8 этажа из-за отсутствия лифта

Из-за недобросовестного подрядчика, который с ноября проводит работы по замене лифта в высотке Петрозаводска, женщина-инвалид вынуждена на костылях подниматься на 8 этаж пешком.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жильцы дома №7 по улице Кемская в Петрозаводске и сообщили, что они проживают в 9-этажке, где с ноября подрядчик проводит замену лифтов и никак не может завершить работы.

"Я живу на 8 этаже, - рассказала женщина-инвалид. – В 2010 году я попала в аварию и теперь вынуждена ходить остаток жизни на костылях – это уже не лечится. У нас в доме с ноября 2019 года подрядная организация начала работы по замене лифтов, и до сегодняшнего дня мы так и мучаемся без лифта. У меня вторая группа инвалидности, рабочая, поэтому каждый день я хожу на работу и вынуждена спускаться и подниматься на верхний этаж пешком на костылях. Это очень тяжело".

Женщина рассказала, что живёт она одна, заботиться о ней некому, поэтому, поднимаясь на костылях домой, иногда приходится нести еще и сумку с продуктами.

Как объяснили жильцы, работы по замене лифтов организовывает Фонд капитального ремонта Карелии, который нанял подрядную организацию, оказавшуюся недобросовестной: все сроки сорваны - люди стали заложниками ситуации.

В Фонде капитального ремонта журналисту сообщили, что как раз сегодня работы по замене лифтов в доме №7 по улице Кемской завершены, и скоро все будет замечательно, а если женщина-инвалид, вынужденная из-за отсутствия лифта ходить на верхний этаж, захочет получить компенсацию за свои страдания, то может обратиться в суд.

"На сегодняшний день работы закончены, освидетельствование лифтов согласно Регламенту Таможенного союза проведены, декларации получены, - сообщил сотрудник Фонда капремота. - На завтрашний день назначена комиссионная приемка выполненных работ. Замену лифтов проводила организация из Удмуртии ООО "ТЭС – ТехноЭнергоСтрой". Задержка работ произошла из-за недобросовестного отношения подрядчика к своим обязанностям. Подрядные организации пришлось менять дважды. Со стороны Фонда ведется претензионная работа и соответственно все штрафные санкции будут выставлены подрядчику за несоблюдение сроков. Мы вернем деньги в фонд Республики Карелия".

Что касается женщины-инвалида, по словам специалиста Фонда капремонта, то она вправе подать в суд на организацию, сорвавшую сроки проведения ремонта, и потребовать возмещения морального вреда.

Ранее сообщалось, что Программа капремонта по замене лифтов в Карелии выполнена менее чем на 50 процентов