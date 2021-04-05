Инвалида избили в торговом центре Петрозаводска

Пострадавший от побоев в торговом центре госпитализирован.

Как стало известно "Столице на Онего", 4 апреля около 17.00 в торговом центре на улице Лососинской в Петрозаводске мужчина, инвалид III группы, был избит сотрудником торгового заведения.

"В торговом центре взрослый крепкий мужик напал на инвалида (карлика больного, инвалида III группы), нанес удар по голове, все это днём, при людях под камерами, - сообщил друг пострадавшего редакции "Столицы на Онего". – К вечеру 5 апреля потерпевшему стало очень плохо, и он был доставлен в БСМП".

Как сообщили в МВД Карелии, 5 апреля из БСМП поступило сообщение, что к ним привезли 41-летнего мужчину, получившего травмы в торговом центре.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку произошедшего.