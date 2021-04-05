Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии виновник смертельного ДТП получил 5 лет колонии 2
05.04.2021 17:09
Штормовой ветер не покинет Карелию во вторник
05.04.2021 14:26
Выйду на uuličču, гляну на "село" 5
Сегодня 09:15
Специальный сотрудник будет следить за беспомощными пациентами в БСМП Петрозаводска 2
05.04.2021 15:07
Регоператор не будет вывозить мусор, собранный на субботниках в Карелии 14
05.04.2021 17:40
В Карелии от коронавируса умерла 35-летняя женщина 1
Сегодня 09:30
Врач назвал эффективный способ выспаться 1
05.04.2021 21:30
Жители деревни в Карелии остались без транспортного сообщения из-за размытой дороги 5
05.04.2021 16:17

Инвалида избили в торговом центре Петрозаводска

Новости. Происшествия
14:00, 06 Апреля 2021
фото: © 1istochnik.ru
Загрузка...

Пострадавший от побоев в торговом центре госпитализирован.

Как стало известно "Столице на Онего", 4 апреля около 17.00 в торговом центре на улице Лососинской в Петрозаводске мужчина, инвалид III группы, был избит сотрудником торгового заведения.

"В торговом центре взрослый крепкий мужик напал на инвалида (карлика больного, инвалида III группы), нанес удар по голове, все это днём, при людях под камерами, - сообщил друг пострадавшего редакции "Столицы на Онего". – К вечеру 5 апреля потерпевшему стало очень плохо, и он был доставлен в БСМП".

Как сообщили в МВД Карелии, 5 апреля из БСМП поступило сообщение, что к ним привезли 41-летнего мужчину, получившего травмы в торговом центре.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку произошедшего.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач

Аналитика

05.04.2021 16:20
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
10 тысяч не дожили 4
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 7
05.04.2021 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 11
02.04.2021 16:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 5
Сегодня 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»