«Инвалидам и так непросто»: жители Петрозаводска пожаловались на неочищенную парковку для особых водителей

Плохая уборка улиц Петрозаводска от снега ударила, в том числе, по водителям с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом говорят фотографии, которые прислал в редакцию «Столицы на Онего» один из читателей.

«Вот в таком состоянии парковка для инвалидов у МФЦ и Английской школы по адресу ул. Красная 49 в 50 метрах от пр. Ленина. Инвалидам и так непросто живется в нашей городской среде. Ссылки на непогоду, „Техрент“ тут неуместны. Такие места должны быть убраны!», — говорится в сопроводительном письме к фотографиям.