Инвалиды III группы смогут бесплатно парковаться

Согласно постановлению правительства, изменения в законодательство вступят в силу 1 июля 2020 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждаются правила пользования местами бесплатной парковки инвалидами III группы, имеющими ограничение способности самостоятельного передвижения, пишет ТАСС.

Согласно документу, нормы, предусматривающие выделение на всех парковках общего пользования мест для бесплатной парковки транспортных средств инвалидов I и II групп, распространятся и на инвалидов III группы, имеющих ограничения самостоятельного передвижения 1-й, 2-й или 3-й степени.



Инвалиды III группы, получившие до 1 июля 2020 года опознавательный знак "Инвалид" и пользующиеся правом на бесплатную парковку, сохранят это право.

Изменения вносятся в часть 9 статьи 15 федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".



Сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом III группы или транспортном средстве, его перевозящем, будут размещены в федеральном реестре инвалидов. Изменения вступят в силу 1 июля 2020 года.