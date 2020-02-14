890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Имущество коррупционера из Карелии выставили на торги за долг в 3,5 млн рублей 3
Сегодня 10:45
Бизнесмен в Карелии, нелегально заработавший более 1,5 млрд рублей, получил "условку" 7
Сегодня 08:05
Выступившая на "Первом канале" девушка-инвалид из поселка Карелии переехала в Петрозаводск (ВИДЕО) 2
Сегодня 11:19
Музей-заповедник "Кижи" в Карелии предлагает "работу мечты" 4
Сегодня 07:15
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус 3
Сегодня 12:18

Инвалиды III группы смогут бесплатно парковаться

Новости. Общество
21:05, 14 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель
Загрузка...

Согласно постановлению правительства, изменения в законодательство вступят в силу 1 июля 2020 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждаются правила пользования местами бесплатной парковки инвалидами III группы, имеющими ограничение способности самостоятельного передвижения, пишет ТАСС.

Согласно документу, нормы, предусматривающие выделение на всех парковках общего пользования мест для бесплатной парковки транспортных средств инвалидов I и II групп, распространятся и на инвалидов III группы, имеющих ограничения самостоятельного передвижения 1-й, 2-й или 3-й степени.

Инвалиды III группы, получившие до 1 июля 2020 года опознавательный знак "Инвалид" и пользующиеся правом на бесплатную парковку, сохранят это право.

Изменения вносятся в часть 9 статьи 15 федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом III группы или транспортном средстве, его перевозящем, будут размещены в федеральном реестре инвалидов. Изменения вступят в силу 1 июля 2020 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус

Аналитика

Сегодня 17:15
Обществоведение
Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки
Жители карельского поселка не вписались в "мусорные" планы республиканских властей.
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 24
12.02.2020 16:20
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 5
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»