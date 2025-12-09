Инвестиции в экономику Карелии с начала года выросли до 65 млрд рублей

По итогам 9 месяцев 2025 года инвестиции в основной капитал Республики Карелия составили 65,4 млрд рублей, что на 2,1% больше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года (по России рост 0,5%).

По информации Минэкономразвития РК, Карелия за 9 месяцев этого года обеспечила положительную динамику роста инвестиций в основной капитал, в то время как инвестиции в основной капитал по 5-ти из 10-ти субъектам СЗФО за отчетный период сократились. Основной объем инвестиций (49,7 млрд рублей) освоили организации, не являющиеся субъектами малого предпринимательства (рост на 4,6%).

Основная часть инвестиций, порядка 13,9 миллиардов рублей, была направлена на развитие добычи полезных ископаемых, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также 9,7 миллиардов рублей — обрабатывающие производства, рост в 1,5 раза к уровню прошлого года.

Также вырос объём инвестиций в сфере туризма и общественного питания в 1,9 раза, торговле в 1,6 раза, лесоводстве и лесозаготовках в 1,27 раза, строительстве в 1,2 раза, водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов на 9,6%, в здравоохранении и социальных услуг на 3,3%.

При этом в приобретение машин и оборудования было вложено более 27,4 млрд рублей, в строительство зданий и сооружений (кроме жилых) — более 20,8 млрд рублей, в строительство жилья — порядка 739,1 млн рублей.

В Минэке отметили наиболее важные объекты, которые были реализованы в завершающемся году. Так, открыта новая производственная площадка Литейного завода «Петрозаводскмаш». Построен новый завод по добыче и камнеобработке «БИОЭН Недра» на Ситозерском карьере в Кондопожском районе в рамках офсетного контракта. Компания «Крона» запустила промышленную линию по производству интерьерных элементов в Петрозаводске. «Аква Фид» ввела в эксплуатацию в поселке Березовка Кондопожского района высокотехнологичное производство комбикормов для рыб. ООО «НОДВЕРК ГЛЮ ЛАМ» запустило новую линию завода по производству современных деревянных домокомплектов в Сортавальском округе. Открыта гостиница «Тайвас» в Петрозаводске. Компания «Хвоя. Карелия» открыла водно-оздоровительный центр — акватермальный комплекс с бассейном в Кондопожском районе.

— Улучшение показателей по привлечению инвестиций в новых экономических условиях, обеспечено, в том числе благодаря государственной поддержке инвестиционной деятельности, оказываемой правительством Республики Карелия. Сегодня Республика Карелия может предложить один из самых гибких и привлекательных для инвесторов, среди субъектов России, «инвестиционный портфель» — от налоговых льгот до аренды земли под инвестпроект без проведения торгов, — отметил заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по вопросам экономики Олег Ермолаев.