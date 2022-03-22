Инвестиции в экономику выросли в половине муниципалитетов Карелии

Рост инвестиций в основной капитал в 2021 году произошел в 9 из 18 городских округов и районов Карелии.

Об этом говорится в отчете Карелиястата «Основные итоги инвестиционной деятельности в Республике Карелия за 2021 год».

Лидером по темпам роста капиталовложений в экономику и социальную сферу стал Сегежский район, где общая сумма выросла в 3,1 раза по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, увеличились объемы инвестиций в Кемском районе (в 2,2 раза), Лахденпохском (в 2,1 раза), Пряжинском (в 1,9 раза), Беломорском (на 28,3%), Муезерском (на 25,2%), Питкярантском (на 18,4%), Суоярвском (на 16,4%) и Костомукшском городском округе (на 30,3%).

Наиболее значительные инвестиции направлялись в добычу полезных ископаемых (23,8% от общего объёма), обрабатывающие производства (23,6%), транспортировку и хранение (14,3%).

Основным источником были собственные средства организаций, которые составили 68,8% всех инвестиций. Доля привлечённых средств, в том числе, из бюджета, составила 31,2%.

В целом в развитие экономики и социальной сферы Карелии в 2021 году было инвестировано 70,6 млрд рублей, что на 21% больше по сравнению с 2020 годом.